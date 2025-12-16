Минимальная продуктовая корзина для россиян с начала года подорожала на 1,3%

Стоимость на одного человека составляет около 7 283,2 рубля

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Стоимость минимальной месячной продуктовой корзины на одного человека в России с начала года выросла на 1,3%, до 7 283,2 рубля, сообщили ТАСС в ассоциации "Руспродсоюз".

"Стоимость месячной корзины продуктов для россиян выросла на 0,7% за месяц и на 1,3% с начала года. Набор питания на одного человека сегодня в среднем обойдется в 7 283,2 рубля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стоимость минимальной продуктовой корзины в Москве составляет 8 646 рублей, в Санкт-Петербурге - 8 494,8 рубля. При этом дороже всего продукты стоят на Чукотке - 18 435,3 рубля и в Камчатском крае - 12 577,1 рубля, дешевле всего - в Мордовии - 5 905,8 рубля и в Пензенской области - 6 155,4 рубля.

Минимальная продуктовая корзина в Московской области в среднем стоит 7 754,4 рубля, в Ленинградской - 8 375,8 рубля, в Калининградской области - 8 713,4 рубля, в Краснодарском крае - 7 621,2 рубля, в Татарстане - 6 362,1 рубля, в Омской области - 6 295,9 рубля, в Хабаровском крае - 9 959,5 рубля.

Уточняется, что в расчеты вошли 33 наименования продуктов, в том числе мясо, рыба, молочные продукты, яйца, мука, хлеб, крупы, сахар, овощи и фрукты.