Индекс Мосбиржи на открытии утренней торговой сессии рос на 0,22%

К 07:10 мск показатель незначительно ускорил рост и находился на отметке 2 755,18 пункта

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии рос на 0,22% и находился на уровне 2 754,87 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.

К 07:10 мск индекс Мосбиржи незначительно ускорил рост и находился на отметке 2 755,18 пункта (+0,23%).

Московская биржа 27 января возобновила проведение утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках.