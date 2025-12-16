"Метриум": предложение в небоскребах комфорт-класса Москвы снизилось на 46%

На первичном рынке реализуются порядка 4,1 тыс. лотов, отметили аналитики компании

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Объем предложения в небоскребах комфорт-класса Москвы сократился на 46% за год, сообщили ТАСС аналитики компании "Метриум".

"В конце 2025 года на первичном рынке Москвы реализуются 25 комплексов комфорт-класса с небоскребами. Девелоперы сейчас продают в них порядка 4,1 тыс. лотов. За год этот показатель снизился практически в полтора раза - на 46%. Объем экспозиции в массовых высотных проектах столицы сократился впервые с 2022 года", - отмечается в сообщении.

Согласно классификации международного информационного бюро в сфере строительства Emporis, к небоскребам относят здания выше 100 м.

По данным аналитиков, доля предложения массового жилья в проектах с высотками сегодня составляет 39,8%. Относительно конца 2024 года показатель вырос на 3 процентных пункта.

В целом средняя цена квадратного метра в массовых новостройках с высотными корпусами сейчас достигла 417 тыс. рублей, что на 21% больше, чем год назад (344 тыс. рублей).

"В 2025 году на первичном рынке столицы наблюдался тренд на исчерпание предложения в новостройках комфорт-класса. Массовое первичное жилье стало дефицитным продуктом. Это связано с тем, что сравнительно недорогие квартиры по-прежнему пользуются высокой популярностью. Однако девелоперы существенно замедлили вывод на рынок новых корпусов комфорт-класса в связи с относительно низкой маржинальностью от их реализации, особенно на фоне высокой ключевой ставки", - сообщил ТАСС управляющий директор компании "Метриум" Руслан Сырцов.