Аналитики рассказали о готовности крупнейших финкомпаний внедрять AI Security

Более 80% участников финтех-рынка в 2026 году внедрят такие программы обучения, говорится в результатах исследования ассоциации "Финтех" и ГК Swordfish Security

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Более 80% крупнейших финансовых компаний в 2026 году внедрят программы обучения AI Security. Об этом говорится в результатах исследования, проведенного ассоциацией "Финтех" и ГК Swordfish Security, которые есть в распоряжении ТАСС.

AI Security (безопасность ИИ) - это область, защищающая системы искусственного интеллекта от манипуляций и обеспечивающая их надежную работу. Она включает защиту алгоритмов от хакерских атак, сохранение конфиденциальности обучающих данных и предотвращение злонамеренного использования ИИ.

"Исследование показывает, что участники финтех-рынка в 2026 планируют уделять больше внедрению практик AI Security. Так, 88% респондентов сообщили, что в 2026 году намерены работать над повышением осведомленности и обучением сотрудников в этой области, 75% займутся разработкой внутренней политики по AI Security, 63% займутся интеграцией инструментов защиты, а 62% - проведением аудита или тестирования ИИ-систем", - отмечается в результатах исследования.

По данным исследования, 81% компаний российского финтеха определяют машинное обучение (ML) и большие языковые модели (LLM) как ядро своих ИИ-стратегий. При этом более четверти респондентов уже несколько раз столкнулись с инцидентами безопасности, связанными с атаками на ИИ-системы.

Основной причиной внедрения программ обучения AI Security является рост рисков утечек конфиденциальных данных и сложности в обеспечении безопасности при работе с языковыми моделями, отмечается в исследовании. "Стремительное внедрение искусственного интеллекта заставляет финансовый сектор, который наиболее чувствителен к потенциальным атакам, принимать оперативные меры к переобучению сотрудников и внедрению защитных мер", - говорится в материалах.

"Искусственный интеллект трансформирует подход к кибербезопасности. Модель угроз меняется, поверхность атак становится иной, поэтому уже сегодня нужно обновлять традиционные стратегии и подходы. ИИ требует новой логики безопасности - такой, которая сочетает в себе принципы киберзащиты, управления рисками и этического регулирования. Развитие технологий невозможно остановить, но можно создать процессы, способные сделать это развитие контролируемым, устойчивым и предсказуемым", - отмечает руководитель управления информационной безопасности ассоциации "Финтех" Александр Товстолип.