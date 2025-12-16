Аренда самых дорогих апартаментов на Новый год достигла 250 тыс. рублей в сутки

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Стоимость посуточной аренды недвижимости для празднования Нового года достигла 250 тыс. в сутки за апартаменты в "Москва-Сити", выяснил ТАСС.

По данным платформы "Циан", самая дорогая квартира в посуточную аренду сдается на 53-м этаже башни "Империя" в "Москва-Сити" за 250 тыс. рублей в сутки. В объявлении объект площадью 220 кв. м позиционируется как универсальная ивент-площадка. "Пространство подходит для проведения деловых и частных мероприятий любого формата: конференции, презентации, корпоративы, частные вечеринки, фотосессии, киносъемки. Пространство рассчитано на 200 человек", - отмечается в объявлении.

Второе место заняла шестикомнатная квартира за 150 тыс. рублей в сутки на проспекте Вернадского в Москве. Это двухуровневый пентхаус площадью 500 кв. м огромной открытой террасой и зоной барбекю. В квартире есть гостиная площадью 90 кв. м с домашним кинотеатром, профессиональной акустикой, теннисным столом и выходом на террасу.

Тройку замыкает квартира в Санкт-Петербурге с видом на Неву за 107,5 тыс. рублей в сутки. Планировка квартиры включает пять изолированных комнат, гостиную с роялем, пять санузлов и отдельно оборудованную кухню. Большая часть окон выходят на набережную. В объявлении говорится, что "здесь в разные времена жили многочисленные представители аристократии и русской военной элиты".

Среди других объектов - четырехкомнатная квартира за 50 тыс. рублей в сутки в Казани. "Четырехкомнатная двухуровневая квартира с подземным паркингом, тремя изолированными спальнями, двумя санузлами предназначена для комфортного проживания трех семейных пар. Имеется все необходимое для проживания: двухместные комфортные кровати с ортопедическим матрасом, кухня с техникой. Удачное расположение. До многих достопримечательностей и заведений можно дойти пешком за 5-10 минут", - говорится в объявлении.

За 40 тыс. рублей в сутки можно снять квартиру в Санкт-Петербурге на набережной канала Грибоедова. Площадь объекта - 96 кв. м. В квартире четыре отдельных комнаты с множеством спальных мест. Дом находится недалеко от Казанского собора и других достопримечательностей.