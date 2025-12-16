ОКБ: количество выданных за ноябрь POS-кредитов составило 227,1 тыс.



МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Количество выданных за ноябрь 2025 года POS-кредитов увеличилось по сравнению с предыдущим месяцем на 3% и составило 227,1 тыс. на сумму 15,12 млрд рублей, что стало максимальным значением с начала 2025 года (в октябре - 220,07 тыс. на 14,57 млрд рублей). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

По данным ОКБ, объем POS-кредитов в ноябре увеличился на 4% относительно октября. А средний размер POS-кредита составил 67 тыс. рублей (в октябре - 66 тыс. рублей), средний срок кредитования остался без изменений.

При этом по сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество выдач товарных кредитов сократилось на 12%, объем - на 7% (в 2024 году - 259,17 тыс. на сумму 16,19 млрд рублей). Средний чек за год вырос на 4 тыс. рублей и составил 66 тыс. рублей (в 2024 году - 62 тыс. рублей). Средний срок кредитования сократится на один месяц, до 14 месяцев (в 2024 году - 15 месяцев).

Всего за 11 месяцев 2025 года было выдано 2,15 млн товарных кредитов на 139,5 млрд рублей, в среднем за месяц на 12,68 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2024 года количество выдач сократилось на 55%, объем - на 54% (с января по ноябрь 2024 году - 4,75 млн кредитов на 305,7 млрд рублей, в среднем за месяц на 27,79 млрд рублей).

При этом полная стоимость кредита (ПСК) в POS-кредитовании в ноябре снизилась до 25,34% (в октябре показатель был равен 26,56%).

В топ-5 регионов по объему выдач POS-кредитов в ноябре вошли: Москва - 18,64 тыс. кредитов на 1,48 млрд рублей, Московская обл. - 14,03 тыс. кредитов на 1,08 млрд рублей, Санкт-Петербург - 9,69 тыс. кредитов на 705,86 млн рублей, Краснодарский край - 8,94 тыс. кредитов на 609,6 млн рублей и Татарстан - 6,37 тыс. кредитов на 456,78 млн рублей.

Самые крупные товарные кредиты оформляли в ноябре жители Чечни - в среднем 96 тыс. рублей, Москвы - 80 тыс. рублей и Дагестана и Якутии - по 78 тыс. рублей. Самый длительный срок POS-кредитования в ноябре установлен в Адыгее - в среднем 17 мес., самый короткий - 10 мес. - в Севастополе.