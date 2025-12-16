Мосбиржа подала в ВС жалобу об изъятии акций СМЗ у частных инвесторов

В ЦБ заявляли, что также планируют обжаловать решение суда кассационной инстанции в Верховном суде

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Московская биржа подала кассационную жалобу в Верховный суд РФ по делу об изъятии у частных инвесторов акций Соликамского магниевого завода (СМЗ), следует из картотеки арбитражных дел.

Жалоба подана 15 декабря.

Ранее старший управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти Московской биржи Елена Курицына сообщила, что Московская биржа до конца 2025 года планирует обжаловать кассационное решение суда по Соликамскому магниевому заводу. В ЦБ РФ ТАСС заявляли, что также планируют обжаловать решение суда кассационной инстанции в Верховном суде РФ по делу об изъятии у частных инвесторов акций СМЗ.

Регулятор ранее отмечал, что изъятие акций у частных инвесторов негативно влияет на уровень защиты прав добросовестных инвесторов и подрывает доверие к финансовому рынку.

О ходе спора

Арбитражный суд Пермского края весной 2024 года удовлетворил иск прокуратуры об истребовании в пользу государства оставшихся 10,5% акций СМЗ, принадлежащих около 2,3 тыс. миноритариям. В совокупности миноритарии, подавшие апелляции, владеют более 10 тыс. акций завода. Всего же истребованных в пользу государства акций более 40 тыс. Основные пакеты акций СМЗ (89,5%) по иску Генпрокуратуры были изъяты в пользу государства в 2022 году у четырех крупных акционеров, которым принадлежали более 350 тыс. акций предприятия: Сергея Кирпичева, Петра Кондрашева, Тимура Старостина и Игоря Пестрикова. Апелляционная и кассационная инстанции оставили решение суда в силе.

В ходе судебных заседаний представитель Генпрокуратуры РФ сообщал, что более тысячи миноритарных акционеров СМЗ подписали соглашение с госкорпорацией "Росатом" о выплате средств за изымаемые акции.

О заводе

В РФ на долю Соликамского магниевого завода приходится производство практически 100% соединений редкоземельных элементов ниобия и тантала, более 60% товарного магния и 4-5% титановой губки. В 2023 году пакет акций СМЗ был передан госкорпорации "Росатом" в качестве имущественного взноса по указу президента России.