Число занятых в сфере МСП жителей Марий Эл выросло на четверть

Объем поддержки превысил 1,2 тыс. микрозаймов и поручительств

ЙОШКАР-ОЛА, 16 декабря. /ТАСС/. Число жителей Марий Эл, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, за последние четыре года выросло на четверть. Об этом сообщил ТАСС глава республики Юрий Зайцев.

"Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства увеличилась на 25,3% - с 88,7 тыс. человек в 2021 году до 115 тыс. человек на данный момент", - сказал Зайцев, отмечающий сегодня свое 55-летие. Он пояснил, что подобного роста удалось добиться, в том числе, за счет микрозаймов и поручительств, выданных за последние четыре года малым и средним предприятиям фондом поддержки предпринимательства республики. "Объем поддержки превысил 1,2 тыс. микрозаймов и поручительств, а также 6 тыс. оказанных бизнесу услуг", - заметил глава региона.

Он напомнил, что в 2025 году стартовал новый этап реализации индивидуальной программы развития Марий Эл, рассчитанной до 2030 года. "Мы уже поддержали 22 инвестиционных проекта на сумму 848 млн рублей, что позволило привлечь 2,6 млрд рублей частных инвестиций и создать 261 новое рабочее место", - пояснил Зайцев. В целом, по его словам, в республике находятся в стадии реализации и планируются к выполнению 186 инвестпроектов стоимостью 58 млрд рублей. "К 2030 году мы планируем поддержать в рамках индивидуальной программы не менее 100 инвестпроектов, привлечь 8 млрд рублей внебюджетных инвестиций, создать свыше 900 новых рабочих мест, обеспечить 5,2 млрд рублей дополнительных налоговых поступлений", - напомнил глава региона. Особое внимание при этом власти республики уделяют развитию малого и среднего предпринимательства, доля которого в валовом региональном продукте составляет сейчас 28,5%.