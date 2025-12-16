В Индии опровергли слова Трампа о "мертвой" экономике страны

Экономика республики остается одной из самых быстрорастущих в мире, отметила министр финансов страны Нирмала Ситараман

НЬЮ-ДЕЛИ, 16 декабря. /ТАСС/. Министр финансов Индии Нирмала Ситараман опровергла утверждения президента США Дональда Трампа о "мертвой" экономике южноазиатской республики. Об этом сообщает газета The Ecоnomic Times.

"Экономика Индии остается одной из самых быстрорастущих в мире. В июле - сентябре рост ВВП страны составил 8,2 %, что значительно выше среднемирового показателя. в 3,2% Рост зафиксирован во всех секторах, структурные реформы и инвестиции укрепляют экономику", - цитирует газета выступление главы Минфина в нижней палате парламента.

Как пишет The Economic Times, Ситараман тем самым опровергла утверждение Трампа, который ранее в соцсети Truth Social заявил, что индийская экономика якобы "мертва" и его не волнуют торгово-экономические связи между Индией и Россией.

Ранее резкое несогласие с оценкой президента США состояния индийской экономики выразил министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял. "Индия поднялась с 11-го места в рейтинге крупнейших экономик до одного из пяти лидеров... Ожидается, что через несколько лет мы станем третьей по величине мировой экономикой. На долю Индии приходится почти 16% глобального экономического роста", - заявил Гоял.

США 6 августа ввели дополнительные тарифы в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. В конце августа американские пошлины на импорт индийских товаров и услуг были доведены до 50%. Индия расценивает эти действия как несправедливые.