ФАС выдала еще 12 предупреждений главным операторам крупнейших аэропортов

Установлены нарушения в действиях главных операторов аэропортов Благовещенска, Волгограда, Горно Алтайска, Краснодара, Нижнего Новгорода, Нового Уренгоя, Оренбурга, Перми, Самары, Тобольска, Челябинска и Петропавловска-Камчатского

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала еще 12 предупреждений главным операторам крупнейших аэропортов страны. Служба провела анализ действий организаций по взиманию отдельной платы с авиакомпаний за использование платформы для регистрации пассажиров, сообщили журналистам в ведомстве.

Ранее ведомство выявило, что АО "Международный аэропорт Сочи", АО "Аэропорт Храброво" и АО "Аэропорт Кольцово" взимали с авиакомпаний отдельную плату за использование платформы общего доступа для регистрации авиапассажиров.

"По результатам совместной работы ФАС России, Генпрокуратуры России и Минтранса России были установлены аналогичные нарушения в действиях главных операторов аэропортов Благовещенска, Волгограда, Горно Алтайска, Краснодара, Нижнего Новгорода, Нового Уренгоя, Оренбурга, Перми, Самары, Тобольска, Челябинска", - отметили в службе.

Там указали, что нарушения отмечены также у операторов аэропорта Петропавловска-Камчатского.

В ФАС подчеркнули, что тарифы за обслуживание пассажиров в аэропортах регулируются государством. Расходы на регистрацию пассажиров подлежат включению в базовый тариф за услугу по обслуживанию пассажиров.

"Однако главные операторы указанных аэропортов взимали отдельный тариф за использование платформы общего доступа, который они установили самостоятельно. По мнению ФАС России, такие действия содержат признаки навязывания авиакомпаниям не выгодных для них условий договора. Соответствующую позицию поддерживают Минтранс России и Генпрокуратура России", - указали в антимонопольном ведомстве.

В связи с этим служба выдала организациям предупреждения, в случае неисполнения которых ФАС возбудит антимонопольное дело.