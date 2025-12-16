В Приднестровье поступила финансовая помощь из России для пенсионеров

Доплаты в регионе получают с 2008 года порядка 150 тыс. человек

КИШИНЕВ, 16 декабря. /ТАСС/. Очередной транш финансовой помощи из России, который позволит продолжить ежемесячные доплаты к пенсиям в размере около 10%, поступил в Приднестровье. Об этом сообщает пресс-служба президента непризнанной республики.

"В Приднестровье поступил очередной транш российской гуманитарной помощи. Средства предназначены для совместных приднестровско-российских доплат пенсионерам", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что выплата производится за полгода в размере 900 рублей (почти $56). Доплаты в регионе получают с 2008 года порядка 150 тыс. человек. Реализация гуманитарного проекта по поддержке непризнанной республики началась после обращения депутатов от приднестровской партии "Обновление" к Госдуме.