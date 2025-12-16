В Челябинской области запускают импортозамещающее производство автоцистерн

ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
08:40

ЧЕЛЯБИНСК, 16 декабря. /ТАСС/. Производственную площадку для выпуска автоцистерн эллиптического и чемоданного сечения оборудуют в городе Миассе Челябинской области, она начнет работать в конце 2026 года. Эти изделия пользуются на рынке устойчивым спросом и могут применяться в сфере нефтедобычи, сообщили ТАСС в руководстве регионального Фонда развития промышленности.

"В условиях импортозамещения и растущего спроса на отечественную технику потенциал для развития машиностроительного направления только возрастает. Миасский завод "Слон" на новой производственной площадке начинает выпуск автоцистерн чемоданного и эллиптического сечения, пользующихся на рынке устойчивым спросом. Они применяются для транспортировки горючих огнеопасных нефтепродуктов, а также технической воды", - сказал собеседник агентства.

По его словам, новые автоцистерны будут иметь низкий центр тяжести, что улучшает их устойчивость по сравнению с традиционными изделиями круглого типа. "На новой производственной площадке разместят сварочный участок, участок сборки готовых автоцистерн, дробеструйную и окрасочно-сушильную камеры, а также станцию водоиспытаний. Реализация проекта потребует создания 12 новых высокопроизводительных рабочих мест, запуск новой линии намечен на конец 2026 года", - пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что проект создания важного для страны производства получит финансовую поддержку Фонда развития промышленности Челябинской области. Наблюдательный совет уже одобрил компании льготный заем по программе "Модернизация". 

