Нефтегазовые доходы бюджета РФ в 2042 году ожидаются на уровне 14 трлн рублей

В консервативном прогнозе они составят 8,6 трлн рублей

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете РФ в базовом прогнозе в 2042 году ожидается на уровне 14 трлн рублей, ненефтегазовые доходы - 90,2 трлн рублей. Об этом говорится в бюджетном прогнозе Российской Федерации до 2042 года, с которым ознакомился ТАСС.

Так, доходы и расходы федерального бюджета в рамках разработки бюджетного прогноза России до 2042 года рассчитаны с учетом двух вариантов сценария социально-экономического развития - базового и консервативного.

Нефтегазовые доходы федерального бюджета в 2042 году в базовом прогнозе составят 14 трлн рублей, ненефтегазовые доходы - 90,2 трлн рублей. В консервативном прогнозе - 8,6 трлн рублей в 2042 году, ненефтегазовые доходы - 81,3 трлн рублей.

В документе отмечается, что цена на нефть марки Urals в 2042 году составит $69 за баррель.