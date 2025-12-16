Мантуров заявил о безоговорочном лидерстве РФ в сегменте атомных ледоколов
МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Россия безоговорочно лидирует сегодня в сегменте атомных ледоколов, а также в числе первых внедряет технологии автономного судовождения. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках тематической встречи "Платформа будущего: 100 проектов России. Технологии".
"В судостроении ведется работа в интересах обновления флота водного транспорта. Мы сегодня безоговорочно лидируем в сегменте атомных ледоколов, нарастили сильные позиции по электрическим пассажирским судам, зашли в нишу круизных лайнеров и в числе первых внедряем технологии автономного судовождения", - сказал он.
Тренд на беспилотные решения актуален также и для железнодорожного транспорта, продолжил первый вице-премьер. Так, на этих принципах в России уже тестируются электрички, составы метро, маневровые тепловозы.