Мантуров: нацпроект по химии обеспечит выпуск более 700 критически важных продуктов

Первый вице-премьер отметил, что это позволит замкнуть производственные цепочки, не полагаясь на импортные вещества

Редакция сайта ТАСС

Первый зампред правительства РФ Денис Мантуров © Донат Сорокин/ ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Свыше сотни технологий в России за последние пять лет разработано и внедряется в химическом комплексе, а профильный нацпроект должен обеспечить производство более 700 критически важных химпродуктов. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в рамках тематической встречи "Платформа Будущего: 100 проектов России. Технологии".

"Не меньшее значение для экономики имеет химический комплекс, в котором за последние пять лет разработано и внедряется свыше сотни технологий. Они лежат в основе продукции, широко востребованной в сельском хозяйстве, строительном и нефтегазовом секторах, в машиностроении и металлургии. Профильный нацпроект должен обеспечить собственное производство более семисот критически важных химических продуктов", - сказал Мантуров.

Он отметил, что это позволит замкнуть производственные цепочки, не полагаясь на импортные вещества.