Пресс-конференция Набиуллиной по ключевой ставке начнется 19 декабря в 17:00

В этот же день президент РФ Владимир Путин проведет в совмещенном формате прямую линию и большую пресс-конференцию

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина © Владимир Смирнов/ ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Пресс-конференция по ключевой ставке Банка России, где примет участие глава ЦБ Эльвира Набиуллина, назначена на 19 декабря в 17:00 мск, на два часа позже обычного начала мероприятия. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ.

Традиционно пресс-конференция по итогам заседания совета директоров по ставке начинается в 15:00 мск.

"19 декабря в 17:00 состоится пресс-конференция по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике. В мероприятии примут участие председатель Банка России Эльвира Набиуллина и заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин", - указано в сообщении. В этот же день президент РФ Владимир Путин проведет в совмещенном формате прямую линию и большую пресс-конференцию, она начнется ровно в полдень 19 декабря.