ТМК закрыла сделку по продаже Челябинского завода металлоконструкций

Продать ЧЗМК планировалось стороннему инвестору

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Трубная металлургическая компания (ТМК) закрыла сделку по продаже Челябинского завода металлоконструкций стороннему инвестору. Об этом говорится в сообщении компании.

"Трубная металлургическая компания (ТМК) объявляет о закрытии сделки по продаже Челябинского завода металлоконструкций (ЧЗМК) стороннему инвестору", - отметили в компании.

В сентябре 2022 года группа "Синара" - акционер ЧЗМК - сообщила о намерении продать все принадлежащие акции ТМК. Согласно сообщению, опубликованному на сайте ЧЗМК, количество отчуждаемых акций - около 3,275 млн. Стоимость пакета акций - не менее 8,5 млрд рублей.

В октябре сообщалось, что Трубная металлургическая компания (ТМК) планирует продать все принадлежащие ей акции Челябинского завода металлоконструкций (ЧЗМК) - 96% - ООО "Таймыр инжиниринг" за 5,2 млрд рублей.

В компании отметили, что решение о продаже актива принято в рамках стратегии развития ТМК, направленной на повышение эффективности бизнеса.

Компания планирует сконцентрироваться на развитии инновационных продуктов и высокотехнологичной трубной продукции.

Полученные средства будут направлены на укрепление финансовой стабильности и реализацию перспективных проектов.

ЧЗМК был приобретен ТМК в конце 2022 года. На предприятии за время управления ТМК была проведена модернизация цехов и оборудования, освоено производство новой продукции для нефтегазовой отрасли, расширены рынки сбыта. Также внедрены новые практики корпоративного управления и промышленной безопасности.

ТМК - крупнейший производитель труб в РФ, входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса.