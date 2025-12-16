Бюджет Ростова-на-Дону приняли с профицитом в почти 72 млн рублей

Общий объем доходов в 2026 году составит 60,8 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 декабря. /ТАСС/. Депутаты Ростовской-на-Дону городской думы приняли бюджет на 2026 год с небольшим профицитом в почти 72 млн рублей, с ростом собственных доходов на 14,4%, сообщила в ходе заседания думы заместитель главы администрации города - начальник муниципального казначейства Ростова-на-Дону Татьяна Асатрян.

Общий объем доходов бюджета города в 2026 году составит 60,8 млрд рублей, расходов - 60,7 млрд рублей.

"Уважаемые депутаты, прошу вас утвердить представленный проект бюджета на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов в следующих параметрах: доходы в 2026 году - 60,8 млрд рублей, с профицитом бюджета на 2026 год в объеме 72 млн рублей", - сказала Асатрян.

По ее словам, профицит будет направлен на погашение ранее взятых бюджетных кредитов. Крупнейшими налогоплательщиками города являются РЖД, "Роствертол", Сбербанк, "Ростсельмаш", "Ростелеком", "Газпром" и другие.

Большую часть расходов в 2026 году в 57,5 млрд рублей в городе направят на социальную сферу, включая строительство и ремонт школ, соцобслуживание пожилых, инвалидов и многодетных семей.

В 2024 году депутаты гордумы приняли бюджет на 2025 год с общим объемом доходов в более чем 60,6 млн рублей и расходов в 60,4 млн рублей.