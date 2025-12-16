Китай ввел пошлины от 4,9% до 19,8% на свинину из Евросоюза из-за демпинга

Они будут действовать в течение пяти лет

ПЕКИН, 16 декабря. /ТАСС/. Китайские власти ввели в отношении продукции свиноводческих хозяйств ЕС антидемпинговые пошлины в размере от 4,9% до 19,8%. Об этом сообщило Министерство коммерции КНР.

Как уточняется на сайте ведомства, указанное решение принято по итогам расследования, длившегося 1,5 года, и вступает в силу 17 декабря. Пошлины будут действовать в течение пяти лет.

Тем самым, как отмечается, правительство КНР "приняло справедливое и беспристрастное решение" для защиты национальных производителей, которым был причинен ущерб.