Слуцкий предложил создать стандарт транспортной доступности в регионах России

Председатель ЛДПР также предложил ввести обязательную сеть социальных маршрутов из труднодоступных населенных пунктов к ключевой инфраструктуре

Редакция сайта ТАСС

Председатель партии ЛДПР Леонид Слуцкий © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий предложил создать федеральный стандарт транспортной доступности в регионах России и ввести обязательную сеть социальных маршрутов из труднодоступных населенных пунктов к ключевой инфраструктуре. Об этом парламентарий заявил в своем докладе о проблемах транспортной доступности, который есть в распоряжении ТАСС.

"Фракция ЛДПР предлагает создать федеральный стандарт транспортной доступности в регионах России и ввести обязательную сеть социальных маршрутов из труднодоступных населенных пунктов к важной инфраструктуре - больницам, МФЦ, школам, детским садам", - сказал Слуцкий.

Как пояснил он ТАСС, федеральный стандарт транспортного обслуживания населения предполагается оформить в виде нормативного правового акта правительства РФ. Документ должен установить требования к уровню транспортной доступности в субъектах РФ, включая предельные тарифы на регулярные перевозки, введение социальных и ночных маршрутов в населенных пунктах с численностью более 50 тыс. человек, создание системы мониторинга соблюдения расписаний с открытой отчетностью перевозчиков, обеспечение доступности транспорта для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Кроме того, стандарт будет предусматривать льготную лизинговую программу для приобретения транспорта перевозчиками, а также меры поддержки для развития кадрового потенциала в сфере пассажирских перевозок. "Его суть заключается в необходимости установления на федеральном уровне базовых требований к транспортному обслуживанию населения, которые должны реализовываться регионами", - подчеркнул Слуцкий.

Согласно предложению парламентария о введении обязательной сети социальных маршрутов, региональные органы государственной власти совместно с органами местного самоуправления будут обязаны обеспечить разработку и финансирование маршрутов, связывающих каждый труднодоступный, удаленный или малонаселенный пункт с ближайшими центрами социальной инфраструктуры. "Этот маршрут может организовываться в рамках нескольких населенных пунктов: районными больницами или фельдшерско-акушерскими пунктами, крупными школами, МФЦ", - добавил он.

По словам Слуцкого, такая мера обеспечит всем гражданам независимо от места проживания базовую возможность добраться до врача, оформить документы и обеспечить детям доступ к образованию. "Тариф оплаты будет устанавливаться регионами или муниципалитетами в зависимости от самого маршрута, к категории "льготных" он не относится", - заключил он.