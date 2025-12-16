Xinhua предложило СМИ РФ объединить усилия в разработке стандартов для эпохи ИИ

Гендиректор агентства Фу Хуа считает, что средства массовой информации России и Китая должны и обязаны делиться друг с другом возможностями и вдохновением, которые несет новый виток технологической революции

ПЕКИН, 16 декабря. /ТАСС/. Информационное агентство Xinhua готово делиться с российскими партнерами технологическими возможностями и совместно вырабатывать профессиональные стандарты работы в эпоху искусственного интеллекта. Об этом заявил генеральный директор агентства Фу Хуа на пленарном заседании VI Форума СМИ России и Китая.

"СМИ двух стран должны и обязаны делиться друг с другом возможностями и вдохновением, которые несет новый виток технологической революции. Xinhua готово вместе с вами укреплять медиаинновации, <...> совместно обсуждать профессиональные стандарты журналистики в эпоху искусственного интеллекта, противостоять распространению ложной информации и слухов", - сказал он.

Фу Хуа отметил, что медиасотрудничество двух стран развивается под стратегическим руководством лидеров государств. Он напомнил, что в "новую эпоху" председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин провели более 40 встреч, что придает мощный импульс двусторонним отношениям. По словам гендиректора, Xinhua продолжает выполнять роль связующего звена, в частности, только в этом году на русской ленте агентства было выпущено более 35 тыс. материалов.

Глава агентства также затронул тему сохранения исторической памяти, упомянув успешное проведение совместных с ТАСС фотовыставок в Санкт-Петербурге и Пекине. "Через драгоценные фотографии мы совместно чтим 80-летие Победы в Мировой антифашистской войне и демонстрируем миру твердую решимость Китая и России вместе защищать историческую правду и человеческую справедливость", - подчеркнул Фу Хуа.

Шестой форум СМИ России и Китая начал свою работу в Пекине 16 декабря под девизом "Создание нового будущего российско-китайского сотрудничества в сфере СМИ: консенсус и действия". Организаторами выступают агентства ТАСС и Xinhua. В работе форума принимают участие руководители ведущих медиаструктур двух стран, включая Первый канал, ВГТРК, RT, газету "Жэньминь жибао" и Медиакорпорацию Китая. Предыдущее аналогичное мероприятие состоялось в 2019 году во Владивостоке на полях Восточного экономического форума.