Новак назвал развитие креативных индустрий фактором суверенитета России

Вице-премьер также отметил важность Регионального стандарта развития творческих индустрий, разработанного Агентством стратегических инициатив

Вице-премьер России Александр Новак © Антон Новодережкин/ ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Развитие российских креативных индустрий сегодня является не только дополнительным источником роста экономики, но и фактором, определяющим суверенитет, устойчивость и конкурентоспособность страны. Такое мнение в приветствии участникам презентации региональных стратегий развития креативной экономики до 2030 года выразил вице-премьер РФ Александр Новак.

"Креативные индустрии занимают важное место в экономике страны - они создают новые рабочие места, модернизируют смежные отрасли, укрепляют культурные идентичности, способствуют экспорту и повышают привлекательность российских территорий. Для России, обладающей уникальным культурным разнообразием, огромным человеческим потенциалом и сильными технологическими компетенциями, развитие креативных индустрий - это не только дополнительный источник роста экономики, но и фактор суверенитета, устойчивости и конкурентоспособности", - говорится в тексте приветствия, которое зачитал помощник вице-премьера РФ Александра Новака Константин Тузов.

В приветствии Новак также подчеркнул, что одним из ключевых инструментов развития креативной экономики в российских субъектах стал Региональный стандарт развития креативных индустрий, разработанный Агентством стратегических инициатив (АСИ). "Стандарт не только объединяет лучшие практики, но и помогает в выстраивании технологических процессов - создавать инфраструктуру, усиливать меры поддержки и формировать региональные опорные организации для развития креативных индустрий", - сказано в сообщении.

Кроме того, вице-премьер отметил, что АСИ совместно с командами регионов, внедряющих стандарт, вносят вклад в формирование "нового экономического пространства, основанного на талантах, инновациях и предпринимательстве".

Региональный стандарт развития креативных (творческих) индустрий был разработан АСИ совместно с региональными экспертами в 2023 году по поручению президента РФ Владимира Путина по итогам посещения выставки "Развитие креативной экономики в России". На сегодняшний день стандарт внедряется в 70 субъектах Российской Федерации, формируя единую методологическую и организационную основу для поддержки креативных сообществ, развития инфраструктуры и стимулирования инвестиций в творческие секторы.