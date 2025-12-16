Госдума ратифицировала временное торговое соглашение ЕАЭС с Монголией

Экономия на уплате таможенных пошлин для России оценивается в $99,2 млн, для Монголии - в $3,7 млн

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Госдума ратифицировала временное торговое соглашение между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и его государствами-членами и Монголией. Документ был подписан 27 июня 2025 года в Минске.

Соглашение предусматривает либерализацию торговли по ограниченному перечню товаров - по 367 кодам ТН ВЭД с каждой стороны. Объем российского экспорта за 2024 год, подпадающего под тарифные обязательства Монголии в рамках соглашения, оценивается в $2,3 млрд.

Импорт из Монголии в Россию в 2024 году по товарам, включенным в перечень тарифных обязательств ЕАЭС, составил около $0,04 млрд. Это 89,4% от общего объема российского импорта из Монголии.

Как следует из пояснительной записки к документу, экономия на уплате таможенных пошлин для России оценивается в $99,2 млн, для Монголии - в $3,7 млн.

"С учетом слаборазвитой сети преференциальных торговых соглашений у Монголии (заключены соглашения только с Японией и ЕАЭС) вступление в силу соглашения позволит повысить конкурентоспособность российской продукции на монгольском рынке. Соглашение также формирует условия для развития и углубления торгово-экономического сотрудничества между ЕАЭС и Монголией в сферах, представляющих взаимный интерес: таможенное сотрудничество, электронная торговля, технические барьеры в торговле, санитарные и фитосанитарные меры", - отмечается в заключении комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.