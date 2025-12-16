Wildberries запустила приложение для заказа такси в Узбекистане

Начать использовать приложение можно по персональной ссылке-приглашению, а также через лист ожидания, самостоятельно подав заявку после скачивания приложения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Wildberries запустила мобильное приложение WB Taxi для заказа такси в Узбекистане. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.

"Wildberries запустила мобильное приложение для заказа такси WB TAXI в Узбекистане. Приложение опубликовано в Play Market и App Store в Узбекистане. Оно также доступно для скачивания в России, это необходимо для поддержки и развития силами команды разработчиков", - сказано в сообщении.

Начать использовать приложение можно по персональной ссылке-приглашению, а также через лист ожидания, самостоятельно подав заявку после скачивания приложения. Те, кто присоединились к приложению, могут воспользоваться на выбор четырьмя тарифами обслуживания, отметили в пресс-службе.

В РВБ указали, что поездки осуществляются в административных границах Ташкента. Также оперативно работает голосовая поддержка 24/7 и чат, в котором можно задать вопрос и оставить обратную связь.