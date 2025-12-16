Рынок акций РФ ускорил рост в ходе основной сессии

К 13:05 мск индекс Мосбиржи ускорил рост до 2 767,8 пункта

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Ведущие индексы российского рынка акций в ходе основной торговой сессии ускорили рост, свидетельствуют данные торгов

По данным на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС росли на 0,04% - до 2 750,03 и 1 090,4 пункта соответственно.

К 13:05 мск индекс Мосбиржи ускорил рост до 2 767,8 пункта (+0,69%), индекс РТС составлял 1 097,45 пункта (+0,69%).

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии рос на 0,22% и находился на уровне 2 754,87 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.