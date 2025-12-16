ГД приняла закон об ужесточении штрафов для банков за нарушение прав клиентов

Верхняя граница штрафов не будет фиксированной, поправки сделают ответственность банков более соразмерной их экономическим возможностям и повысят защиту клиентов, указывал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, кратно увеличивающий размер штрафов для кредитных организаций за систематическое нарушение законодательства в сфере защиты прав потребителей. Документ инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финрынку Анатолием Аксаковым.

Гтрафы не оказывают на банки должного воздействия, поскольку выгода от неправомерных действий может существенно перевешивать санкции со стороны Банка России, отмечал ранее Аксаков в своем Telegram-канале. "Сейчас наказание составляет до 0,1% уставного капитала кредитной организации, но не более 1 млн руб., а за неисполнение предписаний об устранении нарушений - до 1%, но не более 10 млн руб. Это незначительные суммы для крупных банков. Теперь же предполагается, что размер санкций будет привязан к величине собственного капитала банка и составит до 0,1%, но не менее 100 тыс. руб., и до 1% - за игнорирование предписаний регулятора об устранении нарушений и не менее 1 млн руб.", - пояснял он.

Таким образом, верхняя граница штрафов не будет фиксированной, поправки сделают ответственность банков более соразмерной их экономическим возможностям и повысят защиту клиентов, указывал глава комитета Госдумы по финрынку.

"При этом штраф не будет выноситься за единичные ошибки: за первые нарушения Банк России будет выносить предупреждение. Только если кредитная организация неоднократно проигнорирует требования регулятора, уже последуют санкции. При принятии решения о штрафе Банк России будет учитывать количество совершенных нарушений - ко второму чтению мы добавили, что оно должно указывать на систематичность. Также регулятор будет оценивать долю недобросовестных операций, чреватых убытками клиентов или сопровождавшихся нарушениями, в общем объеме соответствующих сделок. Это важно, поскольку у нас есть как крупные, так и небольшие кредитные организации, размер бизнеса которых отличается многократно", - рассказал Аксаков.

Закон вступит в силу со дня его официального опубликования.