Adidas продлил право на товарный знак Adidas Neo в России

Немецкий производитель продлил это право на 10 лет

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Немецкий производитель спортивных товаров Adidas продлил срок действия исключительного права на товарный знак Adidas Neo, выяснил корреспондент ТАСС.

Товарный знак продлевается на 10 лет - до апреля 2036 года. Товарный знак регистрировался по одному классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ) - бутылки для воды, следует из данных Роспатента.

Adidas 9 марта 2022 года прекратила работу своего сайта и приложения на территории Российской Федерации. 14 марта были закрыты все розничные торговые точки сети.