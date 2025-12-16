Оборот сервиса таможенных платежей ФТС достиг почти 1,5 млрд рублей

Средний чек составляет 206 тыс. рублей

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Оборот сервиса таможенных платежей и пошлин в инфраструктуре личного кабинета ФТС через СБП с момента запуска составил 1,478 млрд рублей при среднем чеке 206 тыс. рублей. Об этом сообщил в ходе выступления на технологической конференции НСПК заместитель генерального директора организации Павел Потанин.

"Сервис показал свою актуальность. За менее чем пять месяцев с момента запуска оборот от сервиса составил 1,478 млрд рублей. Средний чек - 206 тыс. рублей", - сказал Потанин.

Сервис позволяет клиентам в один клик оплачивать таможенные пошлины и платежи в личном кабинете ФТС России. В отличие от классической схемы, где клиент оплачивает выставленный счет, в рамках сервиса G2C пополняется его личный счет, то есть возможна предоплата будущих действий ФТС.

Такое решение многократно ускоряет взаимодействие и оформление ввоза товаров в страну. Также сервис за счет оперативности может позволить избежать валютных и финансовых рисков, связанных с длительным процессом декларирования и изменением курса валют за это время.