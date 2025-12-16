ГД приняла закон об увеличении максимальной суммы микрозайма для юрлиц и ИП

Таким образом, максимальная сумма выросла до 15 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, который предусматривает, в частности, увеличение максимального размера суммы микрозайма для микрофинансовой организации (МФО), предоставляющей заемные средства юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, с 5 млн до 15 млн рублей, а также несколько изменений, ужесточающих требования к МФО. Документ инициирован группой депутатов и сенаторов.

Норма по увеличению размера микрозайма обусловлена необходимостью пересмотра действующего лимита, который не менялся с 2018 года, расширения возможностей субъектов МСП по привлечению доступного финансирования, развития внутреннего рынка капитала и стимулирования малого бизнеса, а также потребностью рынка МФО, говорится в пояснительной записке.

Кроме того, документ ужесточает требования к МФО для пресечения практики "навешивания" на заемщика неподъемных долгов, указал ранее в своем телеграм-канале глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Максимальная переплата по микрокредитам будет снижена с текущих 130% до 100%. Это означает, что с учетом процентов, комиссий и даже штрафных санкций и пеней заемщик не заплатит больше, чем два тела долга. Будет введено правило "один дорогой микрозаем в одни руки". С октября 2026 года начнет действовать переходный период, когда МФО не смогут выдавать клиенту более двух кредитов с полной стоимостью более 200% годовых. А с апреля 2027 года кредиторам запретят оформлять на человека более одного займа с полной стоимостью свыше 100% годовых", - пояснил Аксаков.

С 1 января 2027 года вступит в силу запрет для МФО согласовывать физлицу новый договор потребительского займа до истечения четырех дней после полного погашения обязательств по ранее заключенному с банком или МФО договору потребительского кредита (займа) с полной стоимостью потребительского займа (ПСК) более 100%. При этом в случае существенного изменения рыночных условий совет директоров Банка России может установить иное значение ограничения размера ПСК. Также с 1 января 2027 года по договорам потребительского займа и приобретенным правам по таких договорам МФО запрещается заключать соглашение о новации обязательств по новому договору потребительского займа между теми же лицами, а также дополнительное соглашение, предусматривающее включение в состав задолженности по основному долгу по договору потребительского займа суммы непогашенной задолженности по процентам, неустойке (штрафам, пени), а также иным платежам.

Кроме того, предусматривается, что если срок возврата потребительского кредита или займа на момент заключения договора не более года, то максимальная сумма начислений по нему будет составлять 100% такого кредита/займа (вступает в силу с 1 апреля 2026 года).