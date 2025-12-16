ТАСС и Xinhua подготовят серию репортажей в честь 70-летия отношений агентств

Согласно соответствующим договоренностям, репортажи будут готовить в России и Китае, в том числе в приграничных регионах двух стран

Редакция сайта ТАСС

© Ярослав Курило/ ТАСС

ПЕКИН, 16 декабря. /ТАСС/. Информационные агентства ТАСС и Xinhua осуществят совместный проект по подготовке репортажей в 2026 году, приуроченный к 70-летию установления отношений сотрудничества между двумя организациями. Церемония подписания соответствующего меморандума состоялась на полях VI Форума СМИ России и Китая в Пекине.

Подписи под документом поставили генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов и генеральный директор Xinhua Фу Хуа. Согласно договоренностям, репортажи будут готовить в России и Китае, в том числе в приграничных регионах двух стран. Конкретные параметры инициативы, в том числе маршруты, состав участников и содержательную часть, стороны намерены определить в ходе детальных консультаций в первом квартале 2026 года.

В тексте меморандума подчеркивается, что проект направлен на укрепление традиционной дружбы и развитие профессионального обмена между государственными информационными агентствами РФ и КНР. Документ вступил в силу с момента подписания и будет действовать в течение одного года.

VI Форум СМИ России и Китая начал свою работу в Пекине 16 декабря под девизом "Создание нового будущего российско-китайского сотрудничества в сфере СМИ: консенсус и действия". Организаторами выступают агентства ТАСС и Xinhua. В работе форума принимают участие руководители ведущих медиаструктур двух стран, включая Первый канал, ВГТРК, RT, газету "Жэньминь жибао" и Медиакорпорацию Китая.