ГД ввела льготы для продукции Донбасса и Новороссии при включении в промреестр

Принятый закон также определяет случаи, когда производителей не будут штрафовать за нарушения прав потребителей

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла закон, который вводит льготный коэффициент для продукции, произведенной в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, при ее включении в реестр российской промышленной продукции. Документ также определяет случаи, когда производителей не будут штрафовать за нарушения прав потребителей. Документ был внесен правительством РФ.

Закон устанавливает льготные коэффициенты в рамках процедуры проверки соответствия требованиям закона о промышленной политике. Такое подтверждение необходимо для последующего включения продукции в реестр. Реестровые записи используются участниками закупок в рамках "национального режима" при государственных и муниципальных закупках по закону о контрактной системе, а также при закупках по закону о закупках отдельными видами юридических лиц.

Как ранее поясняли в пресс-службе Минпромторга, при расчете итогового показателя количество набранных баллов, выполненные технологические операции и доля иностранных комплектующих будут умножаться на льготный коэффициент. На первом этапе действие коэффициента распространяется на продукцию станкоинструментальной промышленности (токарные, расточные и фрезерные станки), тяжелого машиностроения (проходческие комбайны, ленточные конвейеры, машины для дробления грунта) и энергетического машиностроения (свинцовые аккумуляторы, аккумуляторные батареи, электрические и статические преобразователи).

Поправки ко второму чтению

Принятые поправки уточняют случаи, когда изготовителя не будут штрафовать за нарушение законодательства о защите прав потребителей. Речь идет о ситуациях, когда нарушение произошло по вине самого потребителя или контрагента. Штраф не применяется, если обязательства не были выполнены из-за нарушений со стороны контрагентов, за исключением случаев недобросовестных действий производителя, исполнителя, продавца или импортера. Также штраф не взимается, если до обращения в суд стороны заключили медиативное соглашение.

Размер неустойки в пользу потребителя не может превышать стоимость товара. Суд при этом вправе снизить неустойку, если сочтет ее несоразмерной последствиям нарушения.

При возврате технически сложного товара ненадлежащего качества покупатель вправе требовать компенсацию разницы между уплаченной ценой и стоимостью аналогичного товара с теми же техническими и эксплуатационными характеристиками, степенью износа и годом выпуска. Это правило применяется на момент добровольного удовлетворения требования либо на момент вынесения судебного решения, если требование не было выполнено добровольно.

Кроме того, в 2026 году правительство получит полномочия утверждать перечень товаров, по которым оно сможет самостоятельно определять ответственность за неисполнение обязательств по договорам купли-продажи.

Закон вступит в силу с 1 января 2026 года. Нормы, добавленные ко второму чтению, начнут действовать с 1 февраля 2026 года.