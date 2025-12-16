ТАСС: Венгрия за 10 месяцев на 15% увеличила закупку трубопроводного газа РФ

Всего за январь - октябрь Евросоюз заплатил за российский трубопроводный газ €5 млрд

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Венгрия в январе - октябре на 15% нарастила закупку российского трубопроводного газа в стоимостном выражении, став лидером по этому показателю среди стран Евросоюза, следует из данных Евростата и подсчетов ТАСС.

ЕС в октябре импортировал российский трубопроводный газ на €429 млн. Газопровод "Турецкий поток" остается единственным активным маршрутом поставок российского газа в европейском направлении.

Лидерами по закупкам остаются Венгрия (€214 млн), Греция (€92 млн) и Болгария (€81 млн). Оплата газа Словакией составила €38 млн, Италией - €4 млн.

Всего за 10 месяцев Евросоюз заплатил за трубопроводный газ РФ €5 млрд против €6 млрд годом ранее. Главными покупателями стали Венгрия (€2,4 млрд), нарастившая закупки на 15%, Греция (€1,1 млрд), Болгария (€727 млн) и Словакия (€511 млн).

В начале ноября ТАСС сообщал, что Россия в январе - октябре нарастила экспорт газа в Европу по трубопроводу "Турецкий поток" на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 14,7 млрд куб. м.