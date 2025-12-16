Госдума создала реестр грузовых автоперевозчиков

В органах МВД зарегистрированы 6,79 млн грузовых автомобилей, которые принадлежат 250-300 тыс. собственников

Редакция сайта ТАСС

© Виталий Невар/ ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли во втором и третьем чтениях законопроект о создании реестра грузовых автоперевозчиков, в котором они должны будут уведомлять о перевозке грузов.

"Право осуществления деятельности по перевозке грузов автотранспортным средством, в том числе с использованием прицепа или полуприцепа, предоставляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю со дня регистрации уведомления о перевозке грузов в реестре уведомлений о перевозке грузов", - говорится в документе. Такое право утрачивается со дня исключения из реестра.

Требование о размещении в реестре сведений устанавливается в отношении грузовых автомобилей, имеющих технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонн. Сведения о грузовых автомобилях, которые осуществляют перевозку для собственных нужд, в реестр не вносятся. Кроме того, принятый закон предусматривает создание национальной цифровой транспортно-логистической платформы "ГосЛог". На базе этой электронной системы и будет вестись реестр. Платформа позволит транспортным компаниям оформлять все необходимые для перевозки грузов документы в цифровом виде.

Как говорится в пояснительной записке, в органах МВД России зарегистрированы 6,79 млн грузовых автомобилей, которые принадлежат 250-300 тыс. собственников. По данным Ространснадзора, приведенным в пояснительной записке, на 2 апреля 2024 года о перевозочной деятельности уведомили только 46,1 тыс. владельцев автомобилей - менее 20% от общего числа собственников автомобилей.

"Соответственно, контроль за деятельностью 80% перевозчиков не осуществляется, полностью отсутствует контроль за используемыми ими для осуществления перевозок грузов транспортными средствами. По экспертным оценкам, в настоящее время более 60% перевозок грузов осуществляется фактически по серым схемам физическими лицами, которым владельцы грузовых автомобилей с целью снижения налогов и ухода от ответственности предоставляют их по договорам аренды, предоставляя также и объем работ, 56,2% грузовых транспортных средств зарегистрированы на физических лиц", - сказано в пояснительной записке.

В случае легализации грузовых перевозок налоги с доходов от перевозки грузов могут составить порядка 450 млрд рублей в год, уточняется в пояснительной записке.