Бизнес сможет привлечь до 2030 года около 800 млрд рублей за счет господдержки

Министр экономического развития РФ Максим Решетников также отметил, что в 2026 году в два раза будет увеличен объем кредитования по льготной программе Банка России, Минэкономразвития и Корпорации МСП

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Предприниматели до 2030 года смогут привлечь около 800 млрд рублей через отраслевые льготные кредиты, сообщили в пресс-службе Корпорации МСП.

"Ожидается, что до 2030 года предприниматели смогут привлечь около 800 млрд рублей, используя отраслевые льготные кредиты Корпорации МСП", - отметили там.

"С начала этого года поддержка МСП реализуется в рамках нового федпроекта. Он направлен на выполнение цели, поставленной президентом: к 2030 году реальный доход на работника МСП должен расти быстрее ВВП на 20%. Это значит - должна повышаться эффективность самих компаний. Под эту цель были донастроены приоритеты поддержки и сами механизмы федпроекта - с учетом ситуации в экономике, задач по ее развитию и запросов бизнеса", - сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников через пресс-службу корпорации.

По его словам, практически на уровне 2024 года сохранен объем поддержки бизнеса. "Определены ключевые направления в работе с МСП. Это расширение доступа к льготному финансированию через "зонтичные" поручительства, увеличение доли в закупках, выход на новые рынки и доступное финансирование. Существенная роль в реализации федпроекта у Корпорации МСП как у ключевого института развития малого бизнеса. Здесь сконцентрированы наиболее востребованные меры поддержки, финансовые и нефинансовые, которые также были донастроены", - отметил министр.

Решетников также отметил, что в 2026 году в два раза - до 200 млрд рублей - будет увеличен объем кредитования по льготной программе Банка России, Минэкономразвития и Корпорации МСП. Средства можно будет взять не только на инвестиционные, но и на оборотные цели. В два раза - до 25 млн рублей - будет снижен минимальный размер кредита. Помимо сферы туризма, производства, логистики, IT и научно-технической деятельности, программа станет доступна МСП в креативных индустриях, приграничных регионах и для малых технологических компаний.

Для таргетированного развития предприятий из отраслей экономики предложения Корпорация МСП продолжает реализовывать специальные льготные программы.