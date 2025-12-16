Гости "Архыза" cмогут использовать карту "Мир" как ски-пасс и получить кешбэк

Горнолыжный сезон на курорте открылся 6 декабря

Редакция сайта ТАСС

ЧЕРКЕССК, 16 декабря. /ТАСС/. Посетители всесезонного горного курорта "Архыз" в Карачаево-Черкесии (КЧР) смогут вернуть 10% от стоимости ски-пасса, использовав в его качестве банковскую карту национальной платежной системы "Мир", сообщили журналистам в пресс-службе курорта.

"На "Архызе" теперь можно вернуть 10% от стоимости ски-пасса на базе карты "Мир". Акция с кешбэком продлится с 15 декабря 2025 по 20 апреля 2026 года", - говорится в сообщении.

Возможность использовать карту "Мир" в качестве ски-пасса зимой и прогулочного билета в остальной период появилась на курорте в сентябре этого года. Это поможет разгрузить очереди на канатных дорогах в высокий сезон. "Два простых шага - привязка ски-пасса к банковской карте "Мир" и пополнение на сайте курорта в отдельном личном кабинете - сделали проход на подъемники еще более удобным и быстрым. Теперь держатели карт "Мир" смогут не только экономить время, но и сократить свои траты на 10%. Возврат части стоимости билетов - это существенное подспорье для всех посетителей курорта", - цитирует пресс-служба курорта директора департамента развития продуктов и технологических сервисов платежной системы "Мир" Марию Точилову.

Горнолыжный сезон на курорте открылся 6 декабря. Гендиректор "Архыза" Роман Киранчук отметил, что новая акция от партнера курорта станет приятным дополнением к ускоренному пропуску через турникеты с помощью платежной карты. "Наши гости также оценят по достоинству не только быстрый и комфортный проход в высокий сезон, но и накопленные бонусы после каждого катания", - добавил он.

"Архыз" - один из популярных курортов России. Он ориентирован на активный семейный отдых, включает в себя две туристические деревни, 27 км трасс и 9 канатных дорог, самый большой и высокогорный байк-парк с трассой 29 км. В декабре 2024 года курорт встретил миллионного туриста, в этом году ожидает свыше 1,2 млн гостей.