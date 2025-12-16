НСПК: льготы можно будет получать по карте "Мир" через "Госуслуги"

После привязки льготы будут применяться автоматически - без необходимости подтверждать льготный статус бумажными документами, сообщил заместитель генерального директора НСПК Павел Потанин

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. В России стартует пилотный проект "Моя карта Мир", который позволит гражданам привязывать положенные им льготы к карте "Мир" через портал госуслуг. После привязки льготы будут применяться автоматически - без необходимости подтверждать льготный статус бумажными документами, сообщил заместитель генерального директора Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир") Павел Потанин, выступая на технологической конференции НСПК.

"Мы все хотим очень просто и доступно использовать льготы, которые нам полагаются. А такого общероссийского инструмента в настоящее время нет. Предполагается, что в рамках проекта "Моя карта Мир" будет реализована возможность, когда гражданин сможет через портал госуслуг привязать карту "Мир". Привязав все социальные статусы, гражданин использует карту классическим сценарием, а подтверждение его статуса и фиксацию получения льготы будет производить процессинг НСПК. При этом льгота будет предоставлена в моменте", - пояснил Потанин.

Он добавил, что выпуск новой карты не потребуется - социальный статус сможет получить любая действующая карта платежной системы "Мир".

Проект разработан при участии НСПК, Минцифры, Минтруда, Казначейства и Социального фонда.