ТЭК России массово внедряет ИИ, но не готов доверять ему ключевые решения

Заместитель министра энергетики РФ Эдуард Шереметцев сравнил сложные системы ИИ с "лопатой, которая имеет огромное количество кнопок на ручке", подчеркнув необходимость осторожного подхода

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Более половины крупных компаний топливно-энергетического комплекса (ТЭК) России используют технологии искусственного интеллекта (ИИ). Однако в критически важных технологических процессах окончательное решение пока остается за человеком. Основной барьер - вопрос ответственности в случае сбоев, заявил заместитель министра энергетики РФ Эдуард Шереметцев на совещании в Госдуме.

"С развитием технологий растут различные угрозы. Это и кибербезопасность, информационная безопасность, и зачастую сами по себе российские решения априори не значат, что они более безопасны. <…> Сейчас ИИ в основном применяется в корпоративных информационных системах. Это различные каналы взаимодействия с потребителями и так далее. Но в технологических системах пока на текущий момент времени решение все-таки принимает человек", - сказал он.

Главная причина - безопасность и нерешенный правовой вопрос об ответственности в случае аварии, вызванной решением алгоритма. Шереметцев сравнил сложные системы ИИ с "лопатой, которая имеет огромное количество кнопок на ручке", подчеркнув необходимость осторожного подхода.

По его словам, в 2024 году в той или иной мере уже 58% организаций ТЭК применяли ИИ, а к 2027 году этот показатель должен превысить 70%. Отрасль генерирует колоссальный объем данных - около 10 петабайт в сутки, что в 1 тыс. раз больше, чем у ретейла. ИИ также активно внедряется для прогноза обслуживания оборудования, мониторинга инфраструктуры с помощью компьютерного зрения и оптимизации сетей.

"Наиболее часто ИИ применяется для мониторинга состояния оборудования и инфраструктуры. Это дает нам возможность переходить на ремонт оборудования по состоянию, а не по плану графика", - отметил Шереметцев.