В Калининградской области хотят довести уровень газификации до 90% за три года

На данный момент он оценивается в 87,2%

Редакция сайта ТАСС

© Александр Мелехов/ ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 16 декабря. /ТАСС/. Власти Калининградской области планируют довести до 90% уровень газификации региона в течение предстоящих трех лет, сейчас он оценивается в 87,2%. Об этом на пресс-конференции в Региональном информационном центре "ТАСС Калининград" сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

"Сегодня у нас процент газификации порядка 87% с копейками, 87,2%, во всей Калининградской области. Ключевая задача - выйти в течение трех лет за 90%. И здесь уже остаются вопросы, связанные с конкретными случаями, конкретными поселками и домами. И важно то, чтобы сейчас главы муниципалитетов на себя взяли эту работу", - сказал Беспрозванных.

Он уточнил, что в начале года единственный город, который был не газифицирован в регионе - Балтийск. Отсутствие газа тормозило развитие муниципалитета. При этом, жители более 10 лет ждали подключения. К концу года ресурс провели к населенному пункту после большой совместной работы властей региона, муниципалитетов и местных жителей.

"Мы запустили сегодня газ. Зашел сам в квартиры, посмотрел. И многоквартирный дом проверил, частный дом проверил, в семье участника СВО. Это действительно новый виток развития. Если говорить, что это для региона значит, то мы, с учетом запуска Балтийска, вышли на первое место по газификации в Северо-Западном федеральном округе. По Балтийску, понятно, мы запустили первый этап, второй этап - <…> это газификация всего Балтийского округа, это 36 тыс. человек, порядка 1,5 тыс. домовладений. Поставил задачу, чтобы за год такая работа была проведена", - сказал Беспрозванных.