ГД рекомендует ускорить внесение проекта о стабилизации цен на продовольствие

Госдума также рекомендовала правительству ускорить формирование нацпроекта об обеспечении технологического лидерства "Технологическое обеспечение биоэкономики" и разработать меры, направленные на преодоление диспаритета цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Госдума рекомендует правительству РФ ускорить разработку и внесение в нижнюю палату парламента поправок в закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" в целях стабилизации цен на отдельные группы продовольственных товаров на внутреннем рынке. Об этом говорится в постановлении Госдумы, принятом по итогам правчаса "Развитие современных технологий производства и глубокой переработки в агропромышленном комплексе как основа продовольственной безопасности России и доступности продуктов питания для населения", который состоялся 12 ноября.

Госдума приняла к сведению информацию заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Патрушева, министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут, министра промышленности и торговли РФ Антона Алиханова, руководителя Федеральной антимонопольной службы Максима Шаскольского о развитии современных технологий производства и глубокой переработки в агропромышленном комплексе, которая была представлена на правчасе.

В тексте документа Госдума отмечает высокие результаты работы производителей сельскохозяйственной продукции в 2025 году и их значительный вклад в укрепление продовольственной безопасности РФ. При этом, по мнению депутатов, на развитие АПК негативно влияют нехватка отечественного оборудования для глубокой переработки сельскохозяйственного сырья, ограниченность платежеспособного спроса на сельскохозяйственную технику и оборудование для пищевой и перерабатывающей промышленности и относительная насыщенность внутреннего рынка, нехватка отечественных семян, а также сырья в отдельных отраслях АПК, недостаточные возможности экспорта сельскохозяйственной продукции и жесткая конкуренция на внутреннем и внешних рынках.

Госдума рекомендует правительству РФ ускорить формирование нацпроекта об обеспечении технологического лидерства "Технологическое обеспечение биоэкономики", ускорить разработку и внесение в Госдуму поправок в закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" (в целях стабилизации цен на отдельные группы продовольственных товаров на внутреннем рынке), а также разработать меры, направленные на преодоление диспаритета цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию.

Кроме того, кабмину рекомендовано проработать вопрос введения ограничительных мер и инструментов тарифного (пошлины) и нетарифного регулирования для обеспечения потребностей внутреннего рынка машин и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности, рассмотреть вопросы стимулирования биржевой торговли сельскохозяйственной продукцией, сырьем и продовольствием, расширения номенклатуры товаров, реализуемых на бирже, повышения привлекательности биржевых инструментов и принять меры для перехода от сырьевой модели АПК к промышленной с высокой добавленной стоимостью.