Подмосковные компании получат налоговый вычет за установку российских роботов

Мера поддержки будет работать с 2026 года

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Компании Московской области, приобретающие и устанавливающие на своих предприятиях промышленных роботов отечественного производства, смогут оформить налоговый вычет. Такая мера поддержки заработает с 2026 года, сообщила на пресс-конференции в ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"Мы решили дополнить ту палитру мер поддержки, которая существует, своей. Это наш инвестиционный налоговый вычет. Он заработает в Московской области со следующего года. Те компании, которые будут приобретать и устанавливать на своем производстве роботов, смогут этой мерой поддержки воспользоваться", - сказала она.

Как отмечается в презентации к выступлению, мера направлена на стимулирование спроса на отечественных роботов.

Также зампред напомнила, что в Подмосковье запускается новая субсидия для производителей промышленных роботов. В рамках меры поддержки бизнес сможет компенсировать до 20% затрат на строительство. Если компания планирует работать на арендованных площадях, то Московская область компенсирует до 50% стоимости аренды в частных индустриальных парках. Для работы в государственных индустриальных парках предусмотрены специальные условия: компания может арендовать помещение для реализации проекта на льготных условиях - 1 рубль за 1 кв. м.