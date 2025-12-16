Коков назвал сумму госдолга Кабардино-Балкарии к 2026 году

Она составит около 5,6 млрд рублей, сообщил губернатор региона

Редакция сайта ТАСС

Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков © Михаил Метцель/ ТАСС

НАЛЬЧИК, 16 декабря. /ТАСС/. Государственный долг Кабардино-Балкарии (КБР) к январю 2026 года составит около 5,6 млрд рублей с учетом списания региону порядка 2 млрд рублей. Об этом доложил главе государства Владимиру Путину руководитель республики Казбек Коков.

"Государственный долг сегодня составляет 6,5 млрд рублей, или 27% от собственных доходов. Там 2,5 млрд - это новые заимствования по инфраструктурному меню. То есть эти средства направлены на решение вопросов социальных именно в области ЖКХ. Еще в течение календарного года в соответствии с вашим решением спишутся 2 млрд рублей, которые также были направлены на поддержку специальной военной операции. И к 1 января 2026 долг будет 5,6 млрд рублей примерно", - сообщил Коков.

Также он отметил, что в течение пяти лет республика не привлекает коммерческих заимствований. Это позволяет экономить КБР бюджетные средства.

Глава республики доложил президенту о социально-экономической ситуации в Кабардино-Балкарии, в том числе в сфере здравоохранения, туризма, строительства, дорожной отрасли.