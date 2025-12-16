Касперская: РФ вышла на лидирующие позиции в сфере информационной безопасности
КРАСНОЯРСК, 16 декабря. /ТАСС/. Россия вышла на лидирующие позиции в мире в сфере информационной безопасности. Об этом на встрече со студентами в Сибирском федеральном университете сообщила президент группы компаний InfoWatch, председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" Наталья Касперская.
"Я хочу сказать, что в области информбезопасности Россия точно не на последнем месте. Я бы сказала, что до СВО мы были, наверное, вторые, а сейчас мы, наверное, первые. По очень простой причине. Потому что у нас устояла инфраструктура. Нас атаковали все. У нас летом 2022 года было огромное количество атак, у нас только 300 тыс. атак только DDoS-типа было предпринято на разные организации. Инфраструктура устояла, это значит, что мы в значительной степени имеем системы, которые позволяют защищаться", - сообщила Касперская.
По ее словам, в России разработано семь из 20 систем защиты от утечек данных. Касперская также отметила, что единственным направлением в РФ в сфере информационной безопасности, где было отставания от западных производителей, были фаерволы (межсетевой экран, аппаратно-программный комплекс средств для защиты информации от злоумышленников и фильтрации трафика). Сейчас в РФ есть низко- и среднепроизводительные фаерволы. "Высокопроизводительный фаервол пока не появился, но просто должно пройти время. Это сложная разработка", - подчеркнула она, добавив, что по данным Минцифры РФ, более 50 компаний занимаются разработкой файервола. В том числе разработкой в этой сфере занимается InfoWatch.
В начале декабря InfoWatch сообщила о старте продаж на российском рынке межсетевого экрана нового поколения InfoWatch ARMA NGFW для корпоративного сектора.