Касперская: РФ вышла на лидирующие позиции в сфере информационной безопасности

В России разработано семь из 20 систем защиты от утечек данных, сообщила президент группы компаний InfoWatch

Редакция сайта ТАСС

Президент группы компаний InfoWatch, председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" Наталья Касперская © Вероника Зорина/ ТАСС

КРАСНОЯРСК, 16 декабря. /ТАСС/. Россия вышла на лидирующие позиции в мире в сфере информационной безопасности. Об этом на встрече со студентами в Сибирском федеральном университете сообщила президент группы компаний InfoWatch, председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" Наталья Касперская.

"Я хочу сказать, что в области информбезопасности Россия точно не на последнем месте. Я бы сказала, что до СВО мы были, наверное, вторые, а сейчас мы, наверное, первые. По очень простой причине. Потому что у нас устояла инфраструктура. Нас атаковали все. У нас летом 2022 года было огромное количество атак, у нас только 300 тыс. атак только DDoS-типа было предпринято на разные организации. Инфраструктура устояла, это значит, что мы в значительной степени имеем системы, которые позволяют защищаться", - сообщила Касперская.

По ее словам, в России разработано семь из 20 систем защиты от утечек данных. Касперская также отметила, что единственным направлением в РФ в сфере информационной безопасности, где было отставания от западных производителей, были фаерволы (межсетевой экран, аппаратно-программный комплекс средств для защиты информации от злоумышленников и фильтрации трафика). Сейчас в РФ есть низко- и среднепроизводительные фаерволы. "Высокопроизводительный фаервол пока не появился, но просто должно пройти время. Это сложная разработка", - подчеркнула она, добавив, что по данным Минцифры РФ, более 50 компаний занимаются разработкой файервола. В том числе разработкой в этой сфере занимается InfoWatch.

В начале декабря InfoWatch сообщила о старте продаж на российском рынке межсетевого экрана нового поколения InfoWatch ARMA NGFW для корпоративного сектора.