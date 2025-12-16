В НИУ ВШЭ выпустили новый дайджест об ответственном ведении бизнеса

В него вошли публикации об актуальных изменениях в российском законодательстве, международном опыте, новых исследованиях и мероприятиях

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Лаборатория ответственного бизнеса Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" подготовила декабрьский выпуск дайджеста, посвященный практикам компаний-лидеров ЭКГ-рейтинга.

Также в выпуске представлено экспертное мнение заместителя директора по науке и инновациям Школы государственного управления и предпринимательства Уральского федерального университета Анны Багировой. По ее словам, сегодня бизнес играет важную роль в реализации государственных программ, направленных на поддержку рождаемости.

"На мой взгляд, ключевая задача сегодня - внятно донести до работодателей информацию о преимуществах реализации ими корпоративных мер, направленных на поддержку семей работников. Такая информация может включать варианты мер, примеры успешных и эффективных для бизнеса практик, инструменты оценивания экономической и социальной эффективности нововведений, возможные бонусы от региональной власти", - отметила Багирова.

Кроме того, в дайджест вошли публикации об актуальных изменениях в российском законодательстве, международном опыте, новых исследованиях и мероприятиях.

Рейтинг "Экология. Кадры. Государство" был впервые внедрен в Центральном федеральном округе в 2022 году. В феврале 2024 года рейтинг получил статус национального стандарта. Стандарт охватывает уже 7 млн хозяйствующих субъектов. Особый акцент сделан на вкладе компаний в демографическое развитие страны и социальное инвестирование в регионах присутствия.