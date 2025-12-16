РФ может принять стандарт замкнутой экономики ООН

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Составной частью российского стандарта общественного капитала бизнеса может стать глобальный протокол циркулярности ООН (GCP), первый международный стандарт для внедрения в бизнес-практику принципов замкнутой экономики, созданный при участии экспертов из крупнейших мировых компаний. Об этом сообщает пресс-служба спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Бориса Титова.

"Готовящийся в России стандарт общественного капитала бизнеса вполне может быть взаимосвязан с GCP единой методологической базой. Создатели протокола ориентируют его в первую очередь на крупнейших производителей с разветвленной сетью поставщиков, поэтому и в наших условиях подобная методология будет интересна в первую очередь крупному бизнесу с интересом к внешним связям. Будем думать, как интегрировать GCP в нашу собственную разработку", - сказал Титов по итогам встречи с директором сети "Одна планета" Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Хорхе Лагуна-Селисом.

GCP впервые был представлен в ноябре 2025 года на климатической конференции COP30 в Бразилии. Сеть "Одна планета" выступает одним из его главных разработчиков. Протокол создает единую систему измерений для интеграции принципов замкнутой экономики в ESG-отчетность. Он помогает компаниям проанализировать потоки материалов по всей цепочке создания стоимости, затем измерить долю переработанных и возобновляемых ресурсов. Ожидается, что при массовом внедрении GCP использование сырья в глобальном масштабе до 2050 года сократится на 100-120 млрд тонн, что позволит за 25 лет уменьшить выбросы парниковых газов в размере, эквивалентном их годовому объему в масштабах всей планеты.

"Протокол GCP появился на фоне ужесточения норм Евросоюза. В ЕС готовится закон о циркулярной экономике, внедряется регламент по так называемому экодизайну для устойчивой продукции. К июлю 2026 года должна начать полномасштабную работу система цифровых паспортов товаров, которая позволяет контролировать экологичность и безопасность цепочки производства. Впрочем, рост степени переработки сырья - вещь благая вне привязки к нормам того или иного государства или группы государств", - отметил Титов.

Кроме того, достигнуты договоренности о сотрудничестве российских компаний с сетью "Одна планета". Во встрече с Лагуна-Селисом приняли участие представители инновационных компаний: "Экоплатформа" (производитель и оператор фандоматов и оборудования для сбора вторсырья), Organic Mix (производитель органических удобрений), Spawn (разработчик выращивания материала, подобного древесине, из переработанных отходов и грибного мицелия), Organicprom (разработчик системы преобразования органических отходов в почвенные биотики), S.M.ArtMetals (утилизация металлосодержащих промышленных сточных вод), Tarko Rus (переработка пластиковых отходов с использованием пиролиза и деполимеризации), Аква Клин (очистка и обеззараживание воды с использованием биоразлагаемого полимера).