В "Дзене" появился раздел с мнениями известных людей о главных новостях

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Новый раздел "Мнения", в рамках которого известные депутаты и чиновники, а также творческие личности комментируют главные новости и делятся своим взглядом на происходящее, появился на портале "Дзен". Об этом сообщает пресс-служба портала.

"На dzen.ru появился новый раздел - "Мнения". Это формат, где известные депутаты и чиновники, журналисты, дизайнеры, блогеры и артисты комментируют главные новости и делятся своими взглядами на происходящее", - рассказали в пресс-службе.

В "Дзене" пояснили, что алгоритмы платформы автоматически подберут мнения под интересы аудитории в соответствии с уровнем экспертности, цитируемости и влияния авторов. Первыми авторами раздела стали, в частности, Артемий Лебедев, Анна Цивилева, Сергей Боярский, Владимир Соловьев, Антон Горелкин, Юрий Подоляка и Анна Цуканова-Котт. "В дальнейшем пул экспертов расширится. Раздел "Мнения" уже доступен пользователям на dzen.ru", - добавили в пресс-службе.