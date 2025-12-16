Слуцкий: товарооборот РФ и Ирана в ближайшие годы должен значительно вырасти

Этот показатель составляет $5 млрд в год, что в несколько раз ниже, чем он мог бы быть, указал лидер ЛДПР

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Товарооборот между Россией и Ираном составляет $5 млрд в год, его уровень в несколько раз ниже, чем мог бы быть. В ближайшие годы он должен значительно вырасти, заявил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий на встрече членов комитета с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи.

"Сегодня товарооборот в несколько раз, на наш взгляд, ниже [возможного] - порядка $5 млрд в переводе на чуждую нам валюту. Считаю, что товарооборот должен в ближайшие годы значительно увеличиться", - сказал депутат.

Он также отметил, что Россия и Иран активно взаимодействуют по линии Шанхайской организации сотрудничества и БРИКС, а также в рамках работы иранской делегации при Евразийском экономическом союзе. По словам Слуцкого, это в том числе влияет на рост объемов российско-иранского сотрудничества в экономической сфере.

"По сути дела, в течение последнего года вы вовлечены сразу в три ведущих интеграционных блока, в которых Россия является одним из инициаторов и активным членом", - добавил парламентарий.