Великобритания выделила $805 млн на укрепление ПВО Украины

По словам главы Минобороны Соединенного Королевства Джона Хили, Британия скоро начнет производство новых дронов-перехватчиков Octopus в Великобритании, что позволит передавать Киеву тысячи беспилотников ежемесячно

ЛОНДОН, 16 декабря. /ТАСС/. Великобритания выделила Украине 600 млн фунтов ($805 млн) на укрепление противовоздушной обороны. Об этом сообщил глава Минобороны Соединенного Королевства Джон Хили, выступая на заседании контактной группы по военным поставкам на Украину в формате "Рамштайн", которое прошло по видеосвязи.

"Противовоздушная оборона - основной приоритет. Сегодня я могу подтвердить самое крупное годовое вложение Великобритании в противовоздушную оборону Украины: 600 млн фунтов и тысячи систем ПВО, ракет и автоматизированных турелей для уничтожения беспилотников. Мы доставляем их сейчас и продолжим в течение 2026 года. И мы скоро начнем производство новых дронов-перехватичков Octopus в Великобритании, что позволит передавать Украине тысячи беспилотников ежемесячно", - сказал министр, выступление которого транслировал телеканал Sky News.