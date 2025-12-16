НКР улучшило прогноз по кредитному рейтингу МТС-банка

Рейтинговое агентство подтвердило показатель банка на уровне A.ru

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Рейтинговое агентство НКР изменило прогноз по кредитному рейтингу МТС-банка со "стабильного" на "позитивный", подтвердив его на уровне A.ru. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Отмечается, что изменение прогноза по кредитному рейтингу со "стабильного" на "позитивный" отражает ожидаемое повышение рейтинга на горизонте 6-12 месяцев по мере улучшения оценок рентабельности и диверсификации бизнеса МТС-банка. В НКР обратили внимание, что МТС-банк сохраняет сильные рыночные позиции и умеренно высокую диверсификацию бизнеса. Отраслевая диверсификация кредитного портфеля оценивается как высокая. Доля процентных и комиссионных доходов от связанных сторон показала рост и по итогам девяти месяцев 2025 года превысила 5% по МСФО. Кроме того, МТС-банк капитализировал 75% прибыли прошлого года, что увеличило сумму регуляторного капитала на 11,6% на начало ноября 2025 года. Нормативы достаточности капитала банк выполняет с запасом.

Также агентство оценивает диверсификацию фондирования банка и его ликвидную позицию как удовлетворительные. Средства физических лиц составляют порядка 40% пассивов банка, при этом НКР отмечает высокую долю крупных вкладчиков с остатками на счетах свыше 1,4 млн рублей.

Акционерные риски МТС-банка аналитики НКР продолжают оценивать как очень низкие с учетом текущей акционерной структуры и прозрачности бизнеса акционера. По мнению агентства, система управления, качество менеджмента и стратегического планирования отвечают целям развития и специфике бизнеса банка. Корпоративное управление предполагает достаточно высокий уровень контроля со стороны материнской структуры. Система риск-менеджмента обеспечивает эффективное управление рисками в сегменте потребительского кредитования.

В апреле 2024 года МТС-банк провел первичное размещение акций (IPO) на Мосбирже в размере 4,6 млн акций по цене 2,5 тыс. рублей за штуку. Общий объем привлеченных средств составил 11,5 млрд рублей. Размещение стало рекордным российским IPO по объему спроса и количеству заявок инвесторов. Акции банка включены в первый уровень листинга Мосбиржи.