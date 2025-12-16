Келин: санкции Британии в энергетике имеют "весьма ограниченный" эффект для РФ

При этом они могут навредить глобальному рынку, заявил посол РФ в Великобритании

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Британские санкции против российских энергетических компаний имеют "весьма ограниченный" эффект, но при этом они могут навредить глобальному рынку. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в интервью журналу "Международная жизнь".

"В первую очередь надо иметь в виду, что собственно британские санкции обладают весьма ограниченным эффектом. Российские компании научились адаптироваться к меняющимся реалиям. Они успешно перестраивают логистические цепочки и наращивают сотрудничество с надежными партнерами. Российский энергетический сектор остается востребованным, а ограничения лишь стимулируют развитие новых торговых связей. Однако нельзя исключать негативного эффекта на глобальный энергетический рынок в целом", - отметил он, отвечая на вопрос, какие последствия антироссийские санкции в энергетике могут за собой повлечь.

Келин подчеркнул, что британские власти "в погоне за реализацией сиюминутных политических амбиций" явно не просчитывают последствия своих действий. "Они [действия] несут риски дестабилизации глобальных поставок энергоресурсов. В отличие от США Британия гораздо более уязвима для перепадов на энергорынке. Пока толстый сохнет, худой сдохнет", - добавил посол.

15 октября правительство Великобритании объявило о новых санкциях в отношении РФ. Так, под рестрикции попали компании "Роснефть" и "Лукойл", банки, организации в РФ, десятки танкеров и компании из Китая, ОАЭ, Индии, Турции, Таиланда и Сингапура, якобы связанные с транспортировкой российской нефти.