Росстандарт поддержал ужесточение требований к вейпам

Изготовление устройств в форме игрушек и использование на упаковке мультипликационных персонажей будет запрещено

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 декабря. /ТАСС/. Изготовление вейпов в форме игрушек и использование на упаковке мультипликационных персонажей будет запрещено. Изменения планируется внести в ГОСТ, соответствующая инициатива поддержана Общественным советом Росстандарта, сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев ("Единая Россия").

"Росстандарт поддержал изменения в ГОСТ для устройств. После их внесения будет запрещено использование на упаковке и в дизайне устройств любых мультипликационных и вымышленных героев, таких как Чебурашка или Лабубу, чтобы полностью исключить ориентирование продукции на детей. Кроме того, будет закреплена норма, которая не позволит изготавливать сами устройства и картриджи в форме игрушек, сладостей, напитков и других предметов, визуально привлекательных для подростков", - сказал Метелев.

По его словам, в настоящее время никотинсодержащая продукция, особенно электронные системы доставки никотина, все чаще становится объектом агрессивного маркетинга, ориентированного на подростков и молодежь. Депутат также предложил обязать производителей размещать на упаковках вейпов и никотинсодержащих жидкостей предупредительные надписи о вреде потребления, они должны занимать не менее 30% передней поверхности упаковки.

В свою очередь глава Росстандарта Антон Шалаев сообщил о готовности ужесточить требования к дизайну, упаковке и функционалу такой продукции, чтобы исключить элементы, формирующие у детей и подростков восприятие вейпов как игрушек или гаджетов. "Стандарты в этой сфере должны выполнять не только техническую, но и социальную функцию - защищать здоровье несовершеннолетних. Важно, чтобы меры технического регулирования шли в связке с законодательными инициативами, и мы рассчитываем на дальнейшее конструктивное взаимодействие с Государственной думой в этом вопросе", - отметил Шалаев.

Ранее Метелев обращался к главе Росстандарта с просьбой рассмотреть возможность внесения изменений в ГОСТ, регулирующий производство никотинсодержащих жидкостей.